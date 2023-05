Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Xlife Sciences veröffentlicht Traktanden der Generalversammlung 2023



26.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Xlife Sciences AG (SIX: XLS) hat heute die Agenda für die kommende Ordentliche Generalversammlung 2023 veröffentlicht, die am Dienstag, 20. Juni, ab 10 Uhr im Hotel «Schweizerhof» in Zürich, Schweiz, stattfinden wird: Zu den Traktanden der Generalversammlung 2023 gehören unter anderem die Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 sowie die Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022.

Der Verwaltungsrat beantragt zudem mehrere Statutenänderungen, wie die Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung und die Einführung eines Kapitalbandes anstelle des bisherigen genehmigten Kapitals.

Mit Ausnahme des amtierenden Präsidenten, Dr. Bernhard Scholz, welcher planmässig für die nächste Amtsperiode, nicht zur Wiederwahl antritt, stellen sich alle Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat schlägt das bisherige VR-Mitglied David L. Deck als neuen VR-Präsidenten von Xlife Sciences vor. Oliver R. Baumann, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats von Xlife Sciences, kommentiert: «Wir freuen uns auf den Austausch mit unseren Aktionärinnen und Aktionären am 20. Juni in Zürich. Im Namen aller Mitglieder der Xlife-Gruppe möchte ich Bernhard Scholz bereits heute für seinen ausserordentlichen Beitrag und unermüdlichen Einsatz in den letzten vier Jahren danken. Gleichzeitig danken wir David L. Deck, dass er sich als neuer VR-Präsident zur Verfügung stellt. Als Gründer und bedeutender Aktionär wird er wertvolle und relevante Fähigkeiten und Perspektiven einbringen.» Xlife Sciences informierte heute auch über die laufende Veräusserung der Beteiligung an der Portfoliogesellschaft Laxxon Medical. In den letzten Wochen verkaufte das Unternehmen weitere rund 15% seiner Aktien von Laxxon Medical und erzielte damit einen Erlös von CHF 1.5 Mio. Somit hat Xlife Sciences seit März 2023 rund 46% der Anteile an Laxxon Medical veräussert und damit einen Erlös von rund CHF 4.5 Mio. erzielt. Finanzkalender Generalversammlung 2023 20. Juni 2023 Halbjahresbericht 2023 21. September 2023 Kontakt Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin, handschin@irf-reputation.ch Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Carl v. Halem, carl.halem@xlifesciences.c Xlife Sciences AG Talacker 35 8001 Zu¨rich Schweiz Tel. +41 44 385 84 60 info@xlifesciences.ch , www.xlifesciences.ch Handelsregister Zu¨rich CHE-330.279.788 Börsenplatz: SIX Swiss Exchange

Talacker 35

8001 Zu¨rich

Schweiz

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch , www.xlifesciences.ch

Handelsregister Zu¨rich CHE-330.279.788

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universita¨ten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lo¨sungen fu¨r einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualita¨t anzubieten. Ziel ist es, eine Bru¨cke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfa¨ltig ausgewa¨hlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und ku¨nstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die na¨chste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

Ende der Adhoc-Mitteilung