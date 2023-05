Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

26.05.2023 / 07:00 CET/CEST

26. Mai 2023 Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Christian Baldinger, Leiter Bau und Entwicklung, hat seinen Arbeitsvertrag mit der Intershop-Gruppe per Ende März 2024 aufgelöst, um nach 19 Jahren vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Andreas Wirz, Leiter Portfolio-Management, und Thomas Kaul, CFO, werden nach 15 beziehungsweise 11 Jahren Tätigkeit auf eigenen Wunsch im ersten Semester 2024 aus der Intershop-Gruppe ausscheiden, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Der Verwaltungsrat der Intershop Holding AG bedauert die Entscheidungen und dankt Christian Baldinger, Andreas Wirz und Thomas Kaul für ihr langjähriges, grosses Engagement und ihre hervorragende Arbeit. Sie haben eine Vielzahl von Bau- und Entwicklungsprojekten, Akquisitionen und Devestitionen realisiert, die Nachhaltigkeitsberichterstattung aufgebaut und die Finanzierungsstruktur optimiert. Damit haben sie zur erfolgreichen Entwicklung des Portfolios und massgeblich zum Erfolg der Intershop-Gruppe beigetragen. Die Evaluation der Nachfolgen unter Einbezug interner und externer Kandidatinnen und Kandidaten wird vom Verwaltungsrat zusammen mit dem designierten CEO zeitnah gestartet. Kontakt Ernst Schaufelberger, Präsident des Verwaltungsrats,

Telefon +41 44 544 10 70 Unternehmensporträt Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften investiert. Das Portfolio am 31.12.2022 umfasste 49 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 517'000 m² und einem Marktwert von rund 1.4 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften. Agenda 22.08.2023 Publikation Halbjahresbericht 2023 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten 27.02.2024 Publikation Geschäftsbericht 2023 mit Medien- und Finanzanalystenkonferenz 27.03.2024 61. ordentliche Generalversammlung Download Ad hoc-Mitteilung (PDF) Ad hoc announcement, English version (PDF)

