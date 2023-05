Das Instrument AEND NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 29.05.2023The instrument AEND NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.05.2023 and ex capital adjustment on 29.05.2023Das Instrument XY81 BMG1738J1247 BW OFFSHORE LTD. DL 0,50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 26.05.2023The instrument XY81 BMG1738J1247 BW OFFSHORE LTD. DL 0,50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 26.05.2023Das Instrument 6BB SE0017766520 BJOERN BORG AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 29.05.2023The instrument 6BB SE0017766520 BJOERN BORG AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.05.2023 and ex capital adjustment on 29.05.2023Das Instrument MRI HK0066009694 MTR CORP. LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 29.05.2023The instrument MRI HK0066009694 MTR CORP. LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.05.2023 and ex capital adjustment on 29.05.2023Das Instrument L8O FR0007317813 CS GROUP SA NOM. EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 29.05.2023The instrument L8O FR0007317813 CS GROUP SA NOM. EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.05.2023 and ex capital adjustment on 29.05.2023Das Instrument 2ST SE0005992831 STARBREEZE AB B SK-,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 29.05.2023The instrument 2ST SE0005992831 STARBREEZE AB B SK-,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.05.2023 and ex capital adjustment on 29.05.2023