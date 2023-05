Ein wichtiger Etappensieg für die Lufthansa. Nach 3 Jahren Verhandlungen gelingt der Einstieg in Italien bei der ehemaligen Alitalia. TSMC setzt einen hohen Preis. Für den möglichen Bau einer Chipfabrik in Dresden verlangt der Auftragsfertiger aus Taiwan von Berlin Subventionen in Höhe von 50 % für die Baukosten. Die FDA hat zugestimmt. Elon Musks Neuralink darf nun klinische Tests an Menschen vornehmen.Abgesehen von China kann sich der Aktienhandel in Asien am Freitagmorgen positiv entwickeln. Insbesondere in Tokio und Taipeh ergeben sich hohe Kursgewinne. ...

