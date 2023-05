Zu den stärksten Werten im MDAX zählt am Freitag im frühen Handel die Nordex-Aktie. Der Turbinenbauer hat sich bereits in den vergangenen Wochen von den Tiefs knapp oberhalb der 10-Euro-Marke gelöst und profitiert nun von einer optimistischen Studie der Société Générale, die jetzt wieder zum Einstieg rät.Analyst Rajesh Singla lobte vor allem die stabilisierten Lieferketten. Dadurch steige das Vertrauen in eine positive Gewinnentwicklung. Singla sieht nun ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis und gerade ...

