Am Ende einer schwachen Woche tut sich am deutschen Aktienmarkt wohl zunächst wenig: Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Freitag eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 15.815 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Aufschlag von rund 0,2 Prozent erwartet. Noch vor einer Woche hatte der DAX mit 16.331 Punkten ein Rekordhoch erreicht, rutschte inzwischen aber um 3,3 Prozent ab. Charttechnisch bleiben das Zwischentief von Anfang ...

