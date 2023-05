EQS-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

MEDIQON Group AG: Erweiterung der Kapitalbasis für weiteres Wachstum der Gruppe



26.05.2023 / 08:55 CET/CEST

Wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung vom 26.05.2023 berichtet, hat die MEDIQON Group AG am heutigen Tag eine Kapitalerhöhung und eine erneute Platzierung der Ewigkeitsanleihe erfolgreich abschließen können. Aus beiden Transaktionen wird der Gesellschaft ca. EUR 16 Mio. an zusätzlichen Kapital zufließen. Diese Erlöse sollen in das weitere Wachstum der Gruppe investiert werden. Weiterhin wurde bekannt gegeben, dass über die gesamte Höhe der Ewigkeitsanleihe binnen zwei Jahren Rückkaufangebote unterbreitet werden sollen. Diese sollen aus etwaiger überschüssiger Liquidität der Gesellschaft finanziert werden oder alternativ durch Ausgabe von Aktien zu einem Preis von mindestens EUR 18,00 je Aktie. Jan-Hendrik Mohr, CEO der MEDIQON Group AG dazu: "Die Plattformen-Gesellschaften der MEDIQON Group AG wachsen auch in 2023 weiterhin stark. Heute konnten wir weitere Mittel für die solide Finanzierung des Wachstums sichern. Unser Dank gilt allen operativen Teams für die hervorragende Arbeit und unserem Aktionariat wie auch den Anleihegläubigern für das hohe Vertrauen in unsere Arbeit."



