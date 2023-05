Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag erneut schwächer beendet, der ATX fiel um 1,2% und weitete damit die deutlichen Vortagesverluste aus. Auf Unternehmensebene rückten in Wien Ergebnisvorlagen in das Blickfeld der Anleger. CA Immo konnte nach der Zahlvorlage ein Plus von 2,0% erzielen, das Immobilienunternehmen hat im ersten Quartal deutliche Einbußen beim Konzernergebnis hinnehmen müssen. Sinkende Immobilienwerte aufgrund steigender Zinsen ließen das Konzernergebnis des Wiener Immobilienkonzerns zum Jahresauftakt um 77 Prozent auf 30,8 Millionen Euro einbrechen, es bleibt aber zu bedenken, dass es im Vorjahr deutliche Aufschläge bei den Bewertungen gegeben hat, insgesamt wurde das Ergebnis in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...