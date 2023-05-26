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WKN: 543900 | ISIN: DE0005439004 | Ticker-Symbol: CON
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26.05.23
10:09 Uhr
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CONTINENTAL AG Chart 1 Jahr
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SCHAEFFLER AG5,920+0,17 %
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