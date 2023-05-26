GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 31,70 (27,50) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 72 (73) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 6,20 (6,50) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VITESCO AUF 68 (60) EUR - 'HOLD'ODDO BHF SENKT SÜDZUCKER AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 16 EURSOCGEN HEBT NORDEX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 16 EUR BARCLAYS STARTET BANCO SABADELL MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 1,20 EURBARCLAYS STARTET BBVA MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 8,80 EURBARCLAYS STARTET CAIXABANK MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 5 EURBARCLAYS STARTET HYDROGENONE CAPITAL GROWTH MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 94 PENCEBERENBERG HEBT SABRE INSURANCE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 153 (93) PENCEBERENBERG HEBT SCHOELLER BLECKMANN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 66 EURCITIGROUP SENKT ELISA AUF 'SELL'CITIGROUP HEBT ...Den vollständigen Artikel lesen ...