Glencore-Agrarfirma verhandelt über Fusion mit Bunge (Kreise)Engpass bei Novo-Nordisk-Diabetesmittel durch Off-Label-Nutzung als AbnehmhilfePetro Welt Technologies AG: Ergebnis Q1 2023: Solide Auftrags- und Umsatzentwicklung, leicht negatives EBIT Sanofi hat Frederic Oudea nach der Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt Im US-Schuldenstreit soll sich baldige Einigung abzeichnen (NYT) Capsensixx AG mit profitablem Q1 und leichtem Ergebnisrückgang - DVFA pro Aktie: 0,23 Euro (Vorjahr: 0,24 Euro) Siemens Energy will von 'Investitionswelle' profitieren - plant Kapazitätserweiterungen vor allem in USA Rücktritte in der Geschäftsleitung der Intershop-Gruppe Lufthansa Group erzielt Einigung über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an ITA Airways Mediqon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...