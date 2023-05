Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Anleihen und US-Staatsanleihen standen gestern unter Druck, so die Analysten der Nord LB.An den Märkten sei aufmerksam zur Kenntnis genommen worden, dass der Schuldenstreit in den USA jetzt auch die Ratingagenturen auf den Plan rufe.Die deutsche Wirtschaft sei wegen sinkender Konsumausgaben der inflationsgeplagten Verbraucher in eine Rezession abgerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei von Januar bis März um 0,3% zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge geschrumpft, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt habe. Es habe damit seine ursprüngliche Schätzung von Ende April revidiert, die noch eine Stagnation ergeben habe. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge werde von einer technischen Rezession gesprochen. Im vierten Quartal 2022 sei die Wirtschaftsleistung um 0,5% gesunken. ...

