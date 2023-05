Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sowohl die Marktteilnehmer als auch die FOMC-Mitglieder scheinen aktuell gespalten in der Frage der Zinspolitik zu sein, so die Analysten der Helaba.Das FOMC-Protokoll habe zwar gezeigt, dass eine Pause möglich sei, zuletzt hätten sich aber die Stimmen gemehrt, die auf das Risiko einer zu hohen Inflation hingewiesen hätten. Marktseitig seien die Zinserwartungen wieder gestiegen, wenngleich mehrheitlich weiterhin auf eine Pause im Juni gesetzt werde. FED-Kommentare hätten auf die Bedeutung der eingehenden Wirtschaftszahlen hingewiesen und so richte sich der Fokus heute auf die Entwicklung der privaten Konsumausgaben (PCE, nominal), nebst den Einkommensentwicklungen und der zugehörigen Deflatoren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...