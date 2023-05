News von Andritz: Kastamonu Entegre Agaç Sanayi ve Ticaret A.S. (KEAS) nahm seine neue Faseraufbereitungslinie für die Produktion von MDF im Werk in Balikesir, Türkei, erfolgreich in Betrieb. KEAS ist der größte Holzwerkstoffplatten-Hersteller der Türkei und betreibt nun erfolgreich drei von Andritz gelieferte Produktionslinien. Die chinesische Shandong Nanshan Aluminum beauftragte Andritz mit der Lieferung von zwei kontinuierlichen Wärmebehandlungslinien (Nr. 3 und Nr. 4) und einer kontinuierlichen Prozessbehandlungslinie (Nr. 4) zur Herstellung von Aluminium- und Aluminiumlegierungs-Blechen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Die Anlagen werden im Werk in Longkou, Shandong, errichtet.

