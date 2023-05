Nach einem relativ freundlichen Start in den Handelstag haben die Bären am deutschen Aktienmarkt das Zepter übernommen. Der DAX hat in der Zwischenzeit die Marke von 15.800 unterschritten und Kurs auf ein altes Ausbruchsniveau genommen. Auf Unternehmensebene stehen Deutsche Telekom, Fresenius, Infineon, Siemens Energy und Vonovia im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...