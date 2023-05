In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 4,25%-Anleihe 2020/25 der Karlsberg Brauerei GmbH (WKN A254UR) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen eingestuft. Die größten Stärken des Unternehmens seien laut Analysten die beiden Marken "Karlsberg" und "MiXery", die in ihren Märkten fest verankert und attraktiv seien.

Aufgrund des diversifizierten Produktportfolios, der Besetzung verschiedener Produktkategorien sowie der Präsenz in unterschiedlichen Märkten und Regionen können auftretende Einzelrisiken nicht nur eventuell kompensiert werden, sondern sich auch Chancen beispielsweise durch Know-how-Transfer und Innovationsimpulse ergeben, so die Analysten weiter, die die Anleihe in Verbindung mit der Rendite in Höhe von 4,173% p.a. (auf Kursbasis von 100,15% am 25.05.2023 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 29.09.2025) weiterhin 3,5 Sternen bewerten.

Karlsberg-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die im September 2020 emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe der Karlsberg Brauerei GmbH ist mit einem Zinskupon von 4,25% p.a. (Zinstermin jährlich am 29.09.) ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 29.09.2025. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...