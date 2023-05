Berlin (ots) -Berlin Cuisine übernimmt die exklusive Eventlocation direkt an der A115Berlin Cuisine, einer der führenden Premium Catering- und Eventdienstleister der Hauptstadt, hat die Wiedereröffnung der AVUS Tribüne bekannt gegeben. Die exklusive Eventlocation, die sich auf dem Gelände der ehemaligen AVUS-Rennstrecke befindet, verspricht unvergessliche Veranstaltungserlebnisse in Berlin.Seit ihrer Errichtung im Jahr 1921 hat die Tribüne zahlreiche legendäre Motorsportveranstaltungen beherbergt, darunter spektakuläre Rennen und historische Momente. Berühmte Rennfahrer wie Juan Manuel Fangio, Stirling Moss und Rudolf Caracciola haben hier ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt.Die Nutzung der AVUS Tribüne als exklusive Eventlocation eröffnet nun eine neue Ära für dieses historische Wahrzeichen. Die AVUS Tribüne ist mehr als nur ein Ort - sie ist ein lebendiges Symbol für die Kombination aus Geschichte, Eleganz und Aufregung, die Berlin und den Motorsport so besonders macht.Die Location bietet Platz für bis zu 200 Gäste und durch ihre außergewöhnliche Architektur einen einzigartigen Blick auf die historische Rennstrecke.Hannah Beckmann, Betriebsleiterin der neuen Eventlocation betont dessen Bedeutung: "Die AVUS Tribüne ist ein wahrer Schatz in Berlin und wird uns dabei helfen, neue Maßstäbe zu setzen. Mit unserem erfahrenen Team und erstklassigem Service werden wir sicherstellen, dass jede Veranstaltung in dieser besonderen Location ein voller Erfolg wird."Berlin Cuisine ist bekannt für seine herausragende Küche und maßgeschneiderte Eventlösungen. Die Eröffnung der AVUS Tribüne erweitert das Portfolio des Unternehmens und festigt seine Position als führender Eventcaterer in Berlin.Weitere Informationen und Presseanfragen zur AVUS Tribüne können bei Berlin Cuisine unter der Kontaktnummer +49 30 - 609 897 86 0 oder per E-Mail an info@avustribuene.com angefragt werden.Pressekontakt:AVUS TribüneMessedamm 23, Eingang M, 14055 Berlininfo@avustribuene.cominfo@berlin-cuisine.comBuchungsanfragenwww.avustribuene.comOriginal-Content von: Berlin Cuisine Jensen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170106/5518275