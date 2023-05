DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen stagnieren weiter - US-Schuldenstreit gibt Takt vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem es an den europäischen Börsen im Wochenverlauf nach unten gegangen ist, hält der Schwebezustand des Vortages am Freitag im frühen Handel zunächst an. So sinkt DAX um 0,1 Prozent auf 15.784 Zähler, für den euro-Stoxx.50 geht es um 0,1 Prozent auf 4.273 Punkte nach oben. Der Index profitiert von dem Plus der Minenwerte, die um Schnitt um 2,5 Prozent zulegen.

Weiterhin ist das Erreichen der Schuldenobergrenze in den USA, in der kommenden Woche ist es wahrscheinlich soweit, das zentrale Thema an den Börsen. Aus Washington heißt es am Morgen aus Kreisen, dass es Fortschritte im Schuldenstreit gebe - mehr allerdings nicht. Damit hat sich gegenüber dem Status quo des Vortages nichts geändert. Anleger dürften zunächst den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen abwarten und bis dahin bei Käufen in Geduld üben.

Erreichen der Schuldenobergrenze in den USA im Fokus

Politische Entscheidungsträger und Analysten warnen jedoch vor einer Marktkatastrophe, sollte das Limit nicht rechtzeitig angehoben werden. Marko Papic, Chefstratege der Clocktower Group, sagt, dass die Märkte im Einklang mit dem Verlauf der Verhandlungen gehandelt würden. "Ich bin angenehm überrascht, wie gut die Verhandlungen verlaufen sind und wie gut der Markt sie aufgenommen hat", sagte er. "Aber ich bin immer noch vorsichtig." "Marktteilnehmer sind nervös und ein wenig besorgt darüber, ob die Regierung eine Zinszahlung verpassen wird", sagt Robert Pavlik, Portfolio Manager bei Dakota Wealth Management, und fügt hinzu, er erwarte, dass die Gespräche über den 1. Juni hinausgingen und die Märkte verunsicherten, aber dass dann eine Lösung gefunden werde.

Mit einer technischen Rezession in Deutschland und in Erwartung weiterer Zinsanhebungen durch die Europäischen Zentralbank geht es für die Zinsen weiter nach oben. Die Rendite der Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren steigt um 6 Basispunkte auf 2,55 Prozent.

Mit Dividendenabschlag werden zum Wochenschluss unter anderem die Aktien von Bechtle, Deutsche Pfandbriefbank, Patrizia und Salzgitter notiert. Während viele Marktteilnehmer mit dem Feiertag am Pfingstmontag ein verlängertes sonniges Wochenende vor sich haben, wird am Montag am deutschen Aktienmarkt gehandelt. Dagegen bleiben die Börsen in Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Österreich, Schweiz und in den USA zum Start in die Woche geschlossen.

Lufthansa steigt bei ITA ein - wie erwartet

"Der Schritt kommt alles andere als überraschend", so ein Markteilnehmer über den Einstieg der Lufthansa bei ITA Airways. Ob es zu der von Lufthansa-Chef Carsten Spohr heraufbeschworenen "Win-Win-Situation für Italien, ITA Airways und Lufthansa Group" komme, bleibe derweil abzuwarten. Für den deutschen Airline-Konzern ist Italien außerhalb seiner Heimatmärkte und nach den USA der wichtigste internationale Markt. Die Analysten der Citi gehen davon aus, dass die Teilübernahme den Marktanteil von Lufthansa im europäischen Langstreckenverkehr weiter festigen werde. Sie stellen zudem heraus, dass ITA Airways erst dann konsolidiert werde, wenn das Unternehmen die Gewinnzone erreicht habe. Die Aktie handelt kaum verändert.

Für die Aktie von Prosiebensat1 geht es um 0,5 Prozent nach unten, im Spezialistenhandel notierte sie teils deutlich tiefer. In einer ersten Einschätzung aus dem Handel wird auf den negativen freien Cashflow verwiesen, der auch in Zukunft auf der Ausschüttung lasten könnte. Derweil liefert das EBITDA von 53 Millionen Euro sowie der Ausblick auf das zweite Quartal bisher wenig Optimismus. Das Jahresziel liege damit noch in weiter Ferne, heißt es. Auf der anderen Seite habe es in der Aktie jüngst Kaufinteresse durch die Großaktionäre gegeben, was die Aktie stützen könne.

Aus dem Minensektor steigen Glencore um gut 2 Prozent. Die Analysten der Deutschen Bank verweisen auf einen Bloomberg-Bericht, demzufolge sich Viterra in Gesprächen mit dem an der US-Börse notierten Unternehmen Bunge über eine Fusion befinde. Glencore hält 50 Prozent der Anteile an dem Agrarhandels-Joint-Venture Viterra. Die Analysten der Deutschen Bank sind seit geraumer Zeit der Meinung, dass der mittelfristige Plan der Schweizer darin bestehe, durch einen eventuellen Ausstieg Werte freizusetzen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.273,09 +0,1% 3,45 +12,6% Stoxx-50 3.986,59 +0,3% 13,65 +9,2% DAX 15.784,31 -0,1% -9,49 +13,4% MDAX 26.764,62 -0,1% -21,75 +6,6% TecDAX 3.191,33 +0,2% 4,98 +9,3% SDAX 13.199,80 -0,1% -11,17 +10,7% FTSE 7.585,17 +0,2% 14,30 +1,6% CAC 7.231,98 +0,0% 2,71 +11,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,52 +0,00 -0,05 US-Zehnjahresrendite 3,79 -0,03 -0,09 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Uhr Do, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,0742 +0,1% 1,0739 1,0721 +0,4% EUR/JPY 149,90 -0,2% 150,00 149,92 +6,8% EUR/CHF 0,9690 -0,3% 0,9709 0,9715 -2,1% EUR/GBP 0,8692 -0,2% 0,8694 0,8699 -1,8% USD/JPY 139,56 -0,4% 139,70 139,84 +6,4% GBP/USD 1,2359 +0,3% 1,2349 1,2324 +2,2% USD/CNH (Offshore) 7,0572 -0,5% 7,0638 7,0887 +1,9% Bitcoin BTC/USD 26.518,39 +0,2% 26.389,03 26.253,12 +59,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,80 71,83 -0,0% -0,03 -10,1% Brent/ICE 76,13 76,18 -0,1% -0,05 -9,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 25,10 25,45 -1,4% -0,35 -68,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.955,00 1.941,38 +0,7% +13,62 +7,2% Silber (Spot) 23,09 22,78 +1,4% +0,31 -3,7% Platin (Spot) 1.033,88 1.025,00 +0,9% +8,88 -3,2% Kupfer-Future 3,64 3,58 +1,6% +0,06 -4,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

