Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) von diversen Fertigstellungen profitiert und die Mieteinnahmen um 16 Prozent auf fast 62 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der cash-getriebene operative Gewinn auf EBITDA-Basis um 37 Prozent auf 56,5 Mio. Euro gestiegen. Der FFO I habe stabil zum Vorjahr bei 24 Mio. Euro gelegen, während der FFO II, der das Ergebnis aus den Trading-Aktivitäten enthalte, sei dagegen um 69 Prozent auf 39 Mio. Euro geklettert. Nach Meinung des Analysten stelle sich die Bilanz weiter sehr solide dar. So sei die Eigenkapitalquote auf 48,0 Prozent (zuvor: 46,8 Prozent) gestiegen. Die Liquidität, die am Jahresende bei 824 Mio. Euro gelegen habe, sei mit 783 Mio. Euro per Ende März unverändert hoch geblieben. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 36,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.05.2023, 10:10 Uhr)



