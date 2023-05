Emittent / Herausgeber: Premier Inn / Schlagwort(e): Expansion/Immobilien

Premier Inn eröffnet heute in Karlsruhe sein bundesweit 49. Hotel vis-à-vis dem denkmalgeschützten Wasserturm



26.05.2023 / 10:41 CET/CEST

"Wir sind sehr glücklich, in dieser ebenso historischen wie modernen Nachbarschaft unser erstes Hotel in Karlsruhe betreiben zu dürfen", schwärmt Inge Van Ooteghem, Chief Operating Officer von Premier Inn Deutschland. "Der zentrale Standort direkt am Hauptbahnhof ermöglicht es unseren Gästen, diese traditionsreiche und innovative Stadt auf schönste Weise kennenzulernen, egal ob sie hier als Freizeitreisende unterwegs sind oder ihren Geschäften nachgehen. Auch für Ausflüge in den Schwarzwald, ins Kraichgau, in die Südpfalz und ins Elsass ist das Premier Inn Karlsruhe City Am Wasserturm der ideale Ausgangsort."

In der unmittelbaren Nähe zum Karlsruher Hauptbahnhof wird mit dem Bürotel ein dort genau passendes Mixed Use-Projekt verwirklicht, ist Günther Tetzner, geschäftsführender Gesellschafter der TIMON-GRUPPE überzeugt: "An diesem herausragenden Standort ist die Mischung eines so gefragten Beherbergungsangebots und attraktiver Büros die ideale städtebauliche Lösung. Es wird für die Entwicklung attraktiver Innenstädte generell immer wichtiger, verschiedene Nutzungen gezielt zu kombinieren. Auch die wirtschaftliche Stabilität wird auf diese Weise weiter gesteigert." Tetzner betont, dass es trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit Corona-Pandemie, Energiekrise und Lieferketten-Problemen nur kurze Verzögerungen in der Bauplanung und -ausführung gegeben hat. "Die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Premier Inn war dafür ein entscheidender Faktor. Die Marke beschert Reisenden eine hervorragende neue Übernachtungsmöglichkeit, und Städte können durch Mixed-use-Projekte wie das Bürotel gezielt ihre Attraktivität steigern."

Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. In rund 50 Premier Inn- Hotels finden Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits über die Hälfte aller Premier Inn-Hotels kann einen "Travellers' Choice Award" für Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Die Marke wurde zudem mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem 2023 bei einem Test von Budgethotels durch den Fernsehsender n-tv als eine der Top 3-Marken mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" sowie im Jahr 2022 zweifach als arbeitgebendes Unternehmen auf Basis von kununu-Bewertungen als "Top-Arbeitgeber" (freundin) und als "Most Wanted Employer" (ZEIT). Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande rund 80 Standorte mit etwa 15.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 840 Hotels, rund 84.000 Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de

Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm "Force For Good" branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625 Mio. EUR bekannt. www.whitbread.co.uk

Seit 50 Jahren entwickelt und realisiert die TIMON-GRUPPE nachhaltige Immobilien wie das Scheck-in Center am Mendelssohnplatz in Karlsruhe und schafft damit langfristig werthaltige Investitionen. Seit 1972 setzen Kommunen, Investoren und Eigennutzer auf die langjährige Erfahrung der TIMON-GRUPPE! Die Kompetenz der TIMON ist, nachhaltige Wirtschaftlichkeit und bauliche Qualität perfekt zu vereinen. Mehr als 30 erfolgreich realisierte Projekte im In- und Ausland bestätigen diese Arbeitsweise.



