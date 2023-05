Der Fokus des kanadischen Goldexplorers Goliath Resources (TSXV GOT / WKN A2P063) liegt eindeutig auf der spektakulären Surebet-Entdeckung auf dem Golddigger-Projekt. Was aber nicht bedeutet, dass Goliath seine ebenfalls vielversprechende Lucky Strike-Liegenschaft vergessen hat. Denn die von CEO Roger Rosmus geführte Gesellschaft will dort dieses Jahr insgesamt 2.000 Bohrmeter abteufen.Dabei zielt Goliath auf zwei neue, hochgradig mineralisierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...