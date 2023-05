Linz (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt veröffentlichten Inflationsdaten in Südafrika fielen für April besser als erwartet aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Gesamtteuerungsrate sei auf 6,8% gesunken, die Kernrate sei nur leicht auf 5,3% gestiegen. Viel mehr Positives gebe es aber auch schon nicht mehr und es dürfte der südafrikanischen Notenbank (SARB) kaum Erleichterung verschaffen. Der Anstieg der Kernrate dürfte wohl nicht so leicht zu stoppen sein, dies würden die marktbasierten Inflationserwartungen signalisieren, welche im Mai über den oberen Rand des Zielkorridors geklettert seien. Der Kampf der SARB gegen die hohe Inflation werde durch den abwertenden Rand erschwert. Der Südafrikanische Rand dürfte zumindest kurzfristig von der Leitzinsanhebung der SARB auf nun 8,25% profitieren. (26.05.2023/alc/a/a) ...

