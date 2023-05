Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank konnten sich zuletzt wieder (etwas) erholen. Die Anleger erkennen, dass die beiden größten deutschen Privatbanken gut aufgestellt und nach wie vor günstig bewertet sind. Auch die jüngsten - kursbelastentenden - Bankenturbulenzen an den Bankenmärkten in den USA und der Schweiz spielen offenbar keine Rolle mehr.Deutschlands Privatbanken sehen nämlich keine negativen Auswirkungen auf die hiesige Kreditvergabe nach den jüngsten Turbulenzen an den Bankenmärkten ...

