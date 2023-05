Also doch: Deutschland in der Rezession! von Sven Weisenhaus Die deutsche Wirtschaft ist doch bereits in eine Rezession gerutscht. Das Statistische Bundesamt revidierte gestern seine erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) deutlich nach unten. War die Behörde Ende April noch von einer Stagnation im 1. Quartal 2023 ausgegangen, soll das BIP nun um 0,3 % zum Vorquartal geschrumpft sein. Und da es bereits Ende 2022 ein Minus gab (-0,5 %) und man bei zwei negativen Quartalen in Folge von einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...