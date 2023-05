Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die UBM Development AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) erwartungsgemäß eine deutlich schwächere Gesamtleistung von 54 Mio. Euro (Q1 2022: 81 Mio. Euro) erzielt. In der Folge bestätigt der Analyst aber das Kursziel und das positive Votum.

Nach Aussage des Analysten habe das Unternehme Umsatzerlöse von nahezu 18 Mio. Euro erreicht und dabei ein Vorsteuerergebnis von 1,1 Mio. Euro verbucht. Nach Meinung des Analysten sei das Quartal aber nicht besonders aussagekräftig für das Gesamtjahr. Zudem verfüge das Unternehmen weiterhin über eine sehr solide Bilanz. Die Eigenkapitalquote liege mit 31,6 Prozent weiterhin im Zielkorridor zwischen 30 und 35 Prozent und berücksichtig bereits die Rückzahlung der Hybridanleihe in 1Q, die aus dem Cash bedient worden sei. Die Cash-Position belaufe sich auf 250 Mio. Euro. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 40,00 Euro und erneuern das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.05.2023, 11:40 Uhr)



