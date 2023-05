Deutschland ist nun offziell in der Rezession, gleichzeitig aber bleibt die Inflation in der gessamten Eurozone hoch - weswegen die EZB die Zinsen weiter anheben wird. Das Resultat weiter steigender Zinsen aber könnte die Wirtschaft in Deutschland noch stärker unter Druck bringen. Vor allem für die deutsche Industrie weisen alle Indikatoren weiter nach unten. Damit ...

