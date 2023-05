Das Statistische Bundesamt hatte die bittere Wahrheit bis zuletzt rausgezögert. Am Ende blieben jedoch nur noch die harten Fakten, die eine Rezession in Deutschland seit Herbst 2022 bestätigen. Nichts blieb von den blumigen Reden und Beschwichtigungen der Politik am Ende übrig. Deutschland erlebt die erste Rezession seit dem Ende der Pandemie.In der revidierten Fassung schrumpfte die deutsche Wirtschaftsleistung nun um -0,3 % im 1. Quartal nach einer Kontraktion um -0,5 % im 4. Quartal 2022. Zwei Quartale in Folge mit einer Kontraktion entsprechen der Definition einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...