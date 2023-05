Hamburg (ots) -Die Produktentwicklung von Europas führender Onlineplattform für Gartenprojekte, A-Z GartenHaus GmbH, eine Tochter der YDEON Gruppe, launcht mit dem auf nachhaltige Produktinnovationen ausgerichteten Bremer Bootsbauer GREENBOATS eine Designinnovation: ScandiCube Wave Gartenhäuser. Der europäische Marktführer für Gartenhäuser und D2C Anbieter GartenHaus baut damit seine Produktpalette im Premiumsegment und mit minimalistischem und funktionalem Design aus."Im Rahmen eines Kreativworkshops mit dem Team von GREENBOATS und dessen Designer Felix Lange von Langefreunde Design ist die Idee zur ScandiCube als Microspace im Garten entstanden", sagt YDEON CEO Sebastian Arendt. Zusammen mit der GartenHaus Produktentwicklung wurde innerhalb eines Jahres die Konstruktion und Statik entwickelt und in diesem Frühjahr an den Start gebracht. "Wir sind stolz auf dieses in Europa einzigartige und innovative Design in modularer Bauweise. Wir planen mit der ScandiCube Wave und entlang unserer Kundenwünsche kontinuierlich neue Varianten zu entwickeln und zu skalieren", so Arendt.Jan Paul Schirmer, Geschäftsführer von GREENBOATS, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Expertise in Sachen Design und nachhaltiger Produktinnovation nun auch im Gartenhausbau eingesetzt wird. Die ScandiCube Wave Gartenhäuser sind ein herausragendes Beispiel dafür, wie durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Experten und Branchen innovative und nachhaltige Produkte entstehen können. Wir freuen uns, Teil dieses Projektes zu sein und auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit."Die ScandiCube Wave Gartenhäuser von Alpholz sind ab 5.799 Euro im Onlineshop von GartenHaus und bei ausgewählten Partnern in 2 Varianten erhältlich: Premium und Comfort.Die Bausätze bestehen aus 42mm dicken, unbehandelten Fichtenholzprofilen, einer Frontwand aus CNC gefrästen Holzrahmen, Glasfüllungen und Tür, einer Rückwand aus Blockbohlen sowie einem Fundamentrahmen und Dacheindeckung. Die Montage ist unkompliziert. Im DIY oder optional mit Aufbauservice, werden auf dem Fundamentrahmen die Fichtenholzprofile als Boden montiert. In vorgefräste Nuten werden anschließend die Front- und Rückwand gesteckt sowie dann weitere Profile befestigt, die die Wände und das Dach bilden.Die Microspace-Varianten des ScandiCube Wave Gartenhauses bzw. Gartenoffices zeichnen sich durch Isolierverglasung und abschließbare Eingangstür aus. Die verschiedenen Raumkonzepte und Glasfronten sorgen für noch mehr Licht im Inneren und weiteren Größen.Über GREENBOATSGREENBOATS ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger Leichtbauteile spezialisiert hat. Die einzigartige Palette an Naturfaser-Verstärkungen und Halbzeugprodukten wie Platten und Profilen wird am Hauptsitz des Unternehmens in Bremen, Deutschland, hergestellt. Sie bedienen eine Reihe von Branchen, darunter Marine, Windenergie, Schiene, Automobil sowie Luft- und Raumfahrt und bieten High-End-Produktentwicklung und Prototypenprojekte an. GREENBOATS testet kontinuierlich neue Materialien und Prozesse und hat für sein Bestreben, die Verwendung von NFC zu fördern, zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten.Über YDEONDie YDEON Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg vereint die Unternehmen GartenHaus GmbH, Polhus und OutdoorToys unter einem Dach. Mit über 20 Online-Shops in u.a. Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Frankreich, Großbritannien sowie in Norwegen, Schweden und Finnland ist sie Europas führende digitale Plattform für alle Gartenprojekte. Das Unternehmen realisiert für derzeit mehr als 200.000 Kunden komplett digitale Projekte mit den Schwerpunkten Gartenhäuser, Saunen, Pools, Carports, Gewächshäuser, Terrassenüberdachungen, Kinderspielgeräte und vieles mehr. Entweder als Selbstbau-Projekt oder als Full-Service-Anbieter mit Projektbetreuung und Beratung vom Bauantrag bis zur Montage und späteren Wartung und Pflege der Produkte. Das Sortiment umfasst dabei über 30.000 Artikel aus über 20 Marken. Die Gruppe beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter. Mehr Informationen www.ydeon.com.Kontakt:GartenHaus GmbHDaniela Moisel, Director MarketingPhone.: +49 40 537 9978 - 81Mobile: +49 172 5626438Mail: d.moisel@gartenhaus-gmbh.deOriginal-Content von: Ydeon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127647/5518586