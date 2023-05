Eurobattery Minerals (EBM) hat seinen Anteil am Hautalampi-Projekt von 40 % auf 70 % erhöht. Die positiven Ergebnisse der Vormachbarkeitsstudie bringen EBM dem Abbau in Finnland näher. In Verbindung mit einer erfolgreichen Kapitalerhöhung und positiven ersten Ergebnissen aus der Forschungspartnerschaft für Seltene Erden steht EBM vor einem guten Start ins Jahr 2023. Der Aktienkurs ist gestern bei rekordverdächtigen Umsätzen um fast 75 % in die Höhe geschnellt, was zeigt, dass die gestrige Nachricht von den Kapitalmärkten äußerst positiv aufgenommen wurde. Sie unterstreicht auch die positive Einschätzung von AlsterResearch. Seit dem letzten Update im April sind die Metallpreise jedoch gefallen - Nickel (- 14%), Kupfer (-10%) und Kobalt (-14%). Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis der Vergleichsgruppe ist ebenfalls von 2,3x auf 2,1x gesunken. Die Analysten von AlsterResearch kommen daher zu einem neuen Kursziel von SEK 10,27 (SEK 11,44), was immer noch ein starkes Aufwärtspotenzial anzeigt. AlsterResearchs Analysten empfehlen weiterhin spek. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Eurobattery%20Minerals%20AB





