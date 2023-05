The Social Chain (TSC) hat seinen Bericht für das erste Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von EUR 58,4 Mio., der deutlich unter dem des Vorjahresquartals liegt (EUR 117,5 Mio. Q1 22). TSC meldete jedoch auch eine Verbesserung des operativen EBITDA (ohne M&A-Erträge) um EUR 9,4 Mio. im Jahresvergleich auf EUR -3,5 Mio. in Q1 23. Allerdings senkte das Management seinen Ausblick auf das untere Ende der Prognosespanne und kündigte darüber hinaus eine Kapitalerhöhung an. Die Analysten von AlsterResearch begrüßen jedoch die Entwicklung in Q1 sowie den weiteren Eigenkapitalbeitrag von CEO Kofler. Das Management hat bestätigt, dass die Restrukturierung im ersten Halbjahr abgeschlossen sein wird. Die Analysten von AlsterResearch sind daher der Meinung, dass die angekündigte Kapitalerhöhung das letzte Puzzlestück ist, um ein stärkeres Unternehmen zu schaffen. In Anbetracht des gedämpften makroökonomischen Umfelds passt AlsterResearch die Schätzungen leicht an und senkt das Kursziel auf EUR 4,50 (alt EUR 5,00). Das Rating bleibt auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/The%20Social%20Chain%20AG





