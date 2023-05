Die Bodenbildung bei der Aktie des Online-Brokers FlatexDegiro geht weiter. Nach einem Anstieg bis auf rund zehn Euro, nähert sich nun das Papier wieder der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 8,70 Euro verläuft, wieder von oben an. Hier macht sich auch der Rückschlag an der Börse, nach dem DAX-Rekordhoch, ausgelöst durch einen schwachen Ifo-Index und der Nachricht, dass Deutschland in eine Rezession gerutscht ist, bemerkbar. Wie es mit der Aktie weitergeht ...

