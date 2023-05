Pressemitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

DEAG startet sehr gut in das Geschäftsjahr 2023 und wächst weiter profitabel

- Umsatz im ersten Quartal um 55 % auf 48 Mio. Euro gesteigert / EBITDA bei 3,1 Mio. Euro- Ticketverkäufe auf weiterhin sehr hohem Niveau- Weitere Intensivierung der M&A-Aktivitäten im 2. HJ 2023

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") startet sehr erfolgreich und mit hervorragenden Perspektiven für das Gesamtjahr in das Geschäftsjahr 2023. In den ersten drei Monaten konnten die Umsätze um 55 % auf 48 Mio. Euro gesteigert werden, nach 31 Mio. Euro in der Vorjahresperiode und 25,5 Mio. Euro im Vor-Corona-Jahr 2019. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 3,1 Mio. Euro. Dies bedeutet nahezu eine Verdopplung der operativen Ertragskraft, da im Vorjahreswert von 2,8 Mio. Euro noch signifikante Mittel aus Förderprogrammen enthalten waren. Das EBITDA hat sich damit auch im Vergleich zum Q1 des Vorkrisenjahres 2019 sehr positiv entwickelt und konnte von 1,0 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...