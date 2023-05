Die DEAG startete erfolgreich und mit hervorragenden Perspektiven für das Gesamtjahr in das Geschäftsjahr 2023. In den ersten drei Monaten konnten die Umsätze um 55% auf 48 Mio. EUR gesteigert werden, nach 31 Mio. EUR in der Vorjahresperiode und 25,5 Mio. EUR im Vor-Corona-Jahr 2019. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 3,1 Mio. EUR. Dies bedeutet nahezu eine Verdopplung ...

