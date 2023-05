München (ots) -Deutschland holt die Weltmeisterschaft! Zumindest schon mal für das Jahr 2027 nach Deutschland. Sportlich herrscht eine Aufbruchstimmung im deutschen Team vor dem WM-Halbfinale gegen die USA am Samstag (ab 16.30 Uhr live bei MagentaSport). Es bereits das dritte und wichtigste Duell binnen 3 Wochen nach 2 Niederlagen im letzten WM-Test und WM-Gruppenspiel. Zeit für einen Sieg! Denn das deutsche Team strotzt vor Selbstbewusstsein und Lust auf eine Medaille. Dafür steht "der Eishexer" Mathias Niederberger, der nach 3 Deutschen Meisterschaften in Folge jetzt auch was "Zählbares" aus Finnland mitnehmen will: "Das ist der Grund, warum ich jedes Jahr zu einer WM fahre und mir den Arsch aufreiße." Der "megastolze" Bundestrainer Harold Kreis sagt: "Die Jungs freuen sich auf den nächsten Schritt." Im anderen Halbfinale, ab 13 Uhr live bei MagentaSport, trifft der Vizeweltmeister Kanada auf Lettland, deren Sieg gegen Schweden ein ganzes Land zum Weinen brachte. MagentaSport zeigt alle Entscheidungen am Samstag und Sonntag live.Nachfolgend Stimmen und ein Ausblick auf das Halbfinale Deutschland gegen USA sowie das Live-Programm bei MagentaSport am Samstag und Sonntag. Schafft Deutschland die Sensation und zieht ins Finale ein? Die Antwort gibt es ab 13.00 Uhr - live bei MagentaSport. Sascha Bandermann meldet sich aus Tampere, Alex Kunz und Kai Hospelt kommentieren und analysieren im Studio.Samstag Deutschland - USA - Stimmen zum Halbfinale:Bundestrainer Harold Kreis: "Die Jungs freuen sich aufs nächste Spiel, die freuen sich auf den nächsten Schritt. Ich bin megastolz auf sie."Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/SHpPXtnJ2dNa3gxDer "Eishexer" Mathias Niederberger ist bislang bester WM-Goalie - seine Titel-Gier ist nach 3 Deutschen Meisterschaften auch bei der WM groß: "Das ist der Grund, warum ich jedes Jahr zu einer WM fahre und mir den Arsch aufreiße."Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/DnqncM6Z2axtrpDKapitän Moritz Müller: "Das Vertrauen in uns selber, das war eigentlich schon das ganze Turnier da. Wir spüren selber, dass wir eine gute Mannschaft sind."Mo Müller über die weiteren Medaillen-Chancen: "Wir haben schon in der Vorrunde gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft mithalten können. Wenn wir uns auf unsere Qualitäten besinnen."Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/QqMcxSjiW8ksxyXNico Sturm über die nächsten beiden Partien und vielleicht Edelmetall? "Ja, wieso sollten wir die nächsten beiden Spiele nicht auch noch gewinnen?!"Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/xgTsH3qy2riTtKFLettland - Schweden 3:1: Ganz Lettland heult vor Glück - nach dem Sieg gegen Schweden stehen die Letten im Halbfinale gegen Vize-Weltmeister Kanada. Die letzten Sekunden und die anschließenden Emotionen - Gänsehaut: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N1JSQUhYNFZLdnUrNUhkaEEzK3Vtek9tUVZ1aEx1cXJnNEZJaEFCTzBXQT0=Kanada - Finnland 4:1: Wenn die k.o-Runde startet, springt beim Vize-Weltmeister Kanada irgendwo ein Motor an. Nach einer recht durchschnittlichen Gruppenphase besiegen bärenstarke Kandier den Weltmeister Finnland im eigenen Land mit 4:1. Für Kanada trafen Jack Quinn, Sammy Blais, Michael Carcone und Tyler Toffoli. Kanada trifft im Halbfinale auf Lettland.Marko Anttila, Finnland: "Das war ein sehr gutes und enges Hockeyspiel. Sie waren sehr effektiv mit ihren Chancen. Ich denke, es war sehr umkämpft, aber am Ende waren sie besser... Hier zu spielen, ist eine Ehre. Davon habe ich geträumt als ich mit 6 Jahren mit Hockey angefangen habe. Das Trikot war immer eine große Sache für mich. Ich bin sehr dankbar für das alles."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UFVoNkpxRW9zd2EwUVFBd3RpeG56M3M3TnBJdTNUN3kxNDJvMjRNYVBMRT0=Die Eishockey-WM live bei MagentaSport27. Mai: HalbfinalspieleAb 13.00 Uhr: Kanada - LettlandAb 16.30 Uhr: USA - Deutschland28. Mai: Finaltag (Sendezeiten werden noch angepasst)ab 14.20 Uhr: Spiel um Platz dreiab 19.20 Uhr: FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5518733