Peking (ots/PRNewswire) --Verwendung größerer, rechteckiger Siliziumwafer für maximale Modulflexibilität-JA Solar hat heute auf der SNEC 2023 sein neues n-Typ-Modul DeepBlue 4.0 Pro vorgestellt. Das Modul, das auf einer neuen Größe von rechteckigen Siliziumwafern der nächsten Generation basiert, zieht die Aufmerksamkeit der Branche auf sich.Das Modul verwendet Zellen, die aus der nächsten Generation von rechteckigen Siliziumwafern des n-Typs geschnitten wurden, die von JA Solar unabhängig entwickelt wurden und sich durch eine lange Lebensdauer und einen geringen Sauerstoffgehalt auszeichnen. In Kombination mit der hocheffizienten n-Typ-Passivierungskontakt-Bycium+-Zelltechnologie erreicht die Leerlaufspannung (Voc) der Zelle 725 mV und der Zellwirkungsgrad der Massenproduktion 25,3 %. Außerdem integriert DeepBlue 4.0 Pro die SMBB-Technologie, die hochdichte Verkapselungstechnologie und andere Technologien zur Verbesserung von Qualität und Effizienz, sodass die Leistung des 72-Zellen-Moduls 630 W bei einem Modulwirkungsgrad von über 22,5 % erreichen kann. Im Vergleich zu den branchenüblichen 78-Zellen-Modulen der Serie 182 (2465 mm x 1134 mm) ist unsere Leistung besser, während die Arbeitsspannung der neuen Dimension um 7,6 % reduziert wird, was die BOS-Kosten für das System und das Hot-Spot-Risiko für die Module verringert.Das Highlight von DeepBlue 4.0 Pro sind die 182 mm x 199 mm großen Siliziumwafer, die den Einsatz in verschiedenen Szenarien ermöglichen. Im Gegensatz zu anderen rechteckigen Siliziumwafern kann der 182 mm x 199 mm große rechteckige Siliziumwafer eine Breite von 1134 mm beibehalten und gleichzeitig vier Hauptlängen von Modulen abdecken: 1762 mm, 2333 mm, 2384 mm und 2465 mm durch verschiedene Schneidemethoden. DeepBlue 4.0 Pro erfüllt die Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien, wie z. B. Hausdachanlagen, kommerzielle und industrielle Dachanlagen und Kraftwerke.Ähnlich wie das frühere DeepBlue 4.0 X verfügt auch DeepBlue 4.0 Pro über eine hervorragende Stromerzeugungskapazität und zuverlässige Leistung. DeepBlue 4.0 Pro basiert auf der Bycium+-Zelltechnologie und zeichnet sich durch hervorragende Stromerzeugungseigenschaften aus, wie z. B. geringere Degradation, besserer Temperaturkoeffizient, höherer bifazialer Erzeugungsgewinn und bessere Leistung bei geringerer Bestrahlungsstärke. Im Vergleich zu konventionellen p-Typ-Modulen haben die Ergebnisse eines einjährigen Feldtests von JA Solar und TÜV NORD gezeigt, dass das n-Typ-Modul mit Bycium+-Zelle eine um 3,9 % höhere Stromerzeugung aufweist, wodurch es seine Stromerzeugungskapazität vollständig unter Beweis stellt. Darüber hinaus hat DeepBlue 4.0 Pro verschiedene strenge Alterungstests bestanden und alle Ergebnisse entsprechen den Testanforderungen der IEC-Normen.Die Industrie hat die Leistung der Stromerzeugung, die Sicherheitsleistung und die Zuverlässigkeit von DeepBlue 4.0 Pro in verschiedenen Anwendungsszenarien bereits umfassend bestätigt. Zum Zeitpunkt der Markteinführung hatte dieses Modul die folgenden wichtigen Zertifizierungen erhalten: das TÜV SÜD-Zertifikat von TÜV SÜD, das Salznebel-Korrosions-Zertifikat, das Ammoniak-Korrosions-Zertifikat und das Staub- und Sand-Zertifikat von TÜV NORD sowie das Golden Sun-Zertifikat für Photovoltaik-Produkte, das Photovoltaik-Zertifikat für die Zuverlässigkeit bei ungleichmäßiger Schneelast und das Photovoltaik-Zertifikat für die Kompatibilität mit flexiblen Gestellsystemen von CGC.Die Produktdesign-Philosophie von JA Solar lautet "maßgeschneidert, um den Kundennutzen zu erhöhen", und die besseren BOS-Kosten und LCOE von DeepBlue 4.0 Pro erfüllen dieses Versprechen. Durch die Integration von Vorteilen wie hoher Effizienz, hoher Leistung, besserer Stromerzeugungskapazität und hoher Zuverlässigkeit kann DeepBlue 4.0 Pro größere Erträge für Kunden generieren. Im Vergleich zu p-Typ-Modulen in verschiedenen Anwendungsszenarien, Projekttypen und Installationsmethoden können die BOS-Kosten von DeepBlue 4.0 Pro um etwa 2 % bis 4,5 % und die LCOE um etwa 2,5 % bis 6 % gesenkt werden. Im Vergleich zur ursprünglichen Version des n-Typ-Moduls können die BOS-Kosten von DeepBlue 4.0 Pro um etwa 1,4 % bis 2,8 % und die LCOE um etwa 0,7 % bis 1,6 % gesenkt werden.