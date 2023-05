EQS-Ad-hoc: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG / Schlagwort(e): Immobilien/Strategische Unternehmensentscheidung

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: Kauf des Ziegeleigrundstücks von der Stadtsparkasse Augsburg



26.05.2023

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: Kauf des Ziegeleigrundstücks von der Stadtsparkasse Augsburg Gersthofen, 26.05.2023 - Die Gesellschaft hat heute mit der Stadtsparkasse Augsburg einen notariellen Kaufvertrag über das sog. Ziegeleigrundstück abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt T€ 2.750. Auf dem Ziegeleigrundstück befinden sich das für den Schulbetrieb der Gesellschaft genutzte Gebäude B1 und der von der Gesellschaft errichtete Außensportplatz. Das Gebäude B1 dient als Vorschul- und Unterrichtsgebäude mit Klassenzimmern und beinhaltet ferner die Bibliothek sowie die Laborräume für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Die Gesellschaft hatte das Ziegeleigrundstück bislang von der Stadtsparkasse Augsburg gemietet. Mit dem Übergang des Besitzes an dem Ziegeleigrundstück in Gersthofen auf die Gesellschaft erlischt der Mietvertrag und damit insbesondere die Verpflichtung der Gesellschaft zur Zahlung der Miete an die Stadtsparkasse Augsburg. Voraussetzung für den Übergang des Besitzes auf die Gesellschaft ist die Zahlung des Kaufpreises durch die Gesellschaft an die Stadtsparkasse Augsburg.



