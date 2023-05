NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit Blick auf eine Präsentation von Studiendaten anlässlich der Krebskonferenz Asco auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse zu der Kombinationstherapie aus dem Wirkstoff Tiragolumab mit Tecentriq und Avastin bei Leberkrebs ließen einen gewissen Vorteil bei der Ansprechrate vermuten gegenüber der alleinigen Gabe der beiden etablierten Arzneien, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sollte dies nicht überinterpretiert werden, da Tecentriq und Avastin in früheren Tests besser abgeschnitten hätten als in der aktuellen Studie der Phase I/II. Roche dürfte nun aber die Phase III einläuten./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2023 / 10:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2023 / 10:55 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

