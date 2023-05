Berlin (ots) -Der Eishockey-Weltverband IIHF hat am heutigen Freitag dem Deutschen Eishockey-Bund den Zuschlag für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft der Männer im Jahr 2027 erteilt. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer:"Dass der Deutsche Eishockey-Bund Ausrichter der WM der Männer 2027 sein wird, ist eine großartige Nachricht - auch für die Spielorte Düsseldorf und Mannheim. Die CDU/CSU-Fraktion gratuliert den Verantwortlichen im DEB, die sich unter Führung ihre Präsidenten Peter Merten im Bewerberfeld durchsetzen konnten. Die WM-Vergabe ist aber auch ein Erfolg für den deutschen Sport insgesamt, denn sie zeigt erneut, dass unserem Land die reibungslose und erfolgreichen Durchführung einer internationalen Sportgroßveranstaltung zugetraut wird.Besonders erfreulich ist es, dass die Vergabe zeitlich mit dem herausragenden Erfolg unserer Nationalmannschaft bei der aktuellen WM in Finnland zusammenfällt. Man kann es kurz und knapp feststellen: Das deutsche Eishockey hat Rückenwind."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5518820