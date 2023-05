LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 2585 Pence belassen. Die auf Künstliche Intelligenz basierende Anwendung Lexis+ Ai der Briten für Juristen dürfte anlässlich ihres baldigen Marktstarts die Nase vorn haben im Vergleich zu einem ähnlichen Produkt von Thomson Reuters, das bisher nur in der Planung sei, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es beim Konkurrenzprodukt erstmals Hinweise auch auf eine KI-Anwendung bei Steuerfragen. Interessant werde damit, ob auch der Relx-Konkurrent Wolters Kluwer dann nachziehe und KI-basierte Elemente in seinem Steuertool anbieten werde./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 08:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 08:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B2B0DG97

