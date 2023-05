Lufthansa erzielt Einigung über Erwerb von 41% an ITA Airways - vollständige Übernahme mittelfristig in Aussicht

Werbung







Die Deutsche Lufthansa teilte eine erfolgreiche Einigung mit dem italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen in der ITA Airways Übernahme mit. Eine vollständige Akquisition im mittelfristigen Verlauf sei nach unternehmenseigenen Angaben ebenfalls geplant.



Auf dem Weg zur Übernahme von ITA Airways durch Europas größten Airline-Konzern, die Lufthansa Group, ist ein weiterer Meilenstein erreicht. Mit 41% werde der deutsche Konzern bei dem angeschlagenen Nachfolger der Alitalia einsteigen. ITA Airways liegt zurzeit im italienischen Marktanteil mit zehn Prozent nur auf dem vierten Platz. Für die Lufthansa stellt die Übernahme eine Chance dar, das Unternehmen mithilfe der konzerninternen Synergieeffekte wieder rentabel zu machen. Weiterhin seien Optionen vereinbart worden, sodass im Falle eines positiven "turnarounds" weitere 49% an der ITA erworben werden könnten. Der Weg für eine vollständige Übernahme ist somit geebnet - ob die ambitionierten Ziele tatsächlich umgesetzt werden können bleibt jedoch offen.





