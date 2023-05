Eins muss man dem Konzertveranstalter DEAG Deutsche Entertainment lassen: Auch nach Umsetzung des - damals ziemlich überraschenden - Delistings im April 2021 zieht das Unternehmen seine IR-Aktivitäten relativ normal durch und veröffentlicht weiterhin im Quartalsrhythmus seine Geschäftszahlen und hält die Anleger auch sonst auf dem Laufenden. Sogar für die Webseite gab es einen Relaunch mit ... The post DEAG Deutsche Entertainment: Familie soll größer werden appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...