Der chinesische Autokonzern SAIC will 2025 sein erstes Elektro-Serienmodell mit Feststoffbatterien auf den Markt bringen. Laut lokalen Medien treibt SAIC seine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an Feststoff-Batteriezellen voran, damit in zwei Jahren das erste damit ausgestattete Serienmodell vom Band rollen kann. Nähere Details sind noch nicht bekannt. Es heißt unter Berufung auf ein Investoren-Event ...

Den vollständigen Artikel lesen ...