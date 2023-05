DJ PTA-News: SPARTA AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsbestellung von Frau Katheder

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta/26.05.2023/15:54) - Der Aufsichtsrat der SPARTA AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, Frau Eva Katheder nach Ablauf der derzeitigen Vorstandsbestellung am 30. Juni 2023 erneut zum Vorstandsmitglied zu bestellen.

(Ende)

Aussender: SPARTA AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Wiedmann Tel.: +49 6221 64924-41 E-Mail: P.Wiedmann@sparta.de Website: www.sparta.de

ISIN(s): DE000A0NK3W4 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2023 09:54 ET (13:54 GMT)