Quartalszahlen und ein starker Ausblick haben der Aktie von Nvidia in dieser Woche einen massiven Kurssprung beschert und auch im übrigen Tech-Sektor für gute Stimmung gesorgt. Der Kryptomarkt, der in der Vergangenheit stark mit US-Tech-Titeln korreliert hat, konnte daraus aber kein Kapital schlagen.Trotz moderater Kursgewinne am heutigen Freitagnachmittag notiert der Bitcoin auf 7-Tages-Sicht nahezu unverändert bei rund 26.700 Dollar. Damit bleibt er in der vergleichsweise engen Trading-Range der ...

