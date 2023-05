Hannover (ots) -Edmond Rätzel, Fotograf und Coach, hat die Veröffentlichung seines neuen Buches "Preisgestaltung für Fotografen und Filmemacher" angekündigt. Das Buch, das Ende Mai auf den Markt kommen soll, bietet eine umfassende Anleitung zur angemessenen Preisgestaltung und passgenauen Vermarktung von kreativen Dienstleistungen in der Fotografie- und Filmbranche. Nach "Erfolgreich als Fotograf oder Filmemacher" handelt es sich bereits um das zweite Buch des Experten.Fotograf und Autor Edmond Rätzel: "Viele Fotografen und Filmemacher sind sich unsicher, was ihre Preisgestaltung angeht. Obwohl sie hervorragende Arbeit leisten, fällt es ihnen schwer, sich im Dumpingmarkt durchzusetzen und angemessene Preise zu definieren. Dabei wünschen sie sich meist nichts mehr, als endlich für ihre Arbeit anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Aus meiner Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Fotografen und Filmemachern weiß ich, worauf es bei der Preisgestaltung in der Fotografie- und Filmbranche ankommt. Dieses Wissen habe ich nun in meinem neuen Buch zusammengetragen, damit die Leser das Beste aus ihrem Geschäft herausholen können."Edmond Rätzel ist selbst als Fotograf tätig - und kennt die Branche daher genau. Als Coach hilft er seinen Kunden dabei, ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen, das kontinuierlich lukrative Aufträge generiert. Mit seiner intensiv erprobten Strategie und einem eigens entwickelten Stufenmodell berät er Fotografen und Filmemacher hinsichtlich Digitalisierung, Kundenakquise und Mitarbeitergewinnung - und unterstützt sie so dabei, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu gehen. Mit seinem neuen Buch möchte er nun sein gesammeltes Wissen teilen und die Leser dabei unterstützen, ihren finanziellen Erfolg in der Fotografie- und Filmbranche zu maximieren.Mit "Preisgestaltung für Fotografen und Filmemacher" hat der Experte darum einen Leitfaden geschaffen, der den Lesern dabei hilft, ihre kreative Arbeit erfolgreich zu vermarkten und faire Preise für ihre Dienstleistungen festzulegen. Das Buch bietet praxisnahe Tipps, Strategien und bewährte Methoden, die Fotografen und Filmemachern dabei unterstützen, ihre Fehler zu identifizieren, den Wert der eigenen Arbeit zu erkennen und adäquate Honorare zu verlangen. Vom Marketing über die Verhandlung mit Kunden bis hin zur Angebotserstellung bietet das Buch eine Fülle an wertvollen Informationen. Ein Preiskalkulator zum Download ist inklusive, um den Lesern dabei zu helfen, ihren Stundenlohn als Fotograf sowie den Wert eines Auftrags zu ermitteln."Die Arbeit als Fotograf oder Filmemacher umfasst mehr als das Anfertigen von Bildern und Videos. Auch die Bereiche Support, Backoffice, Marketing und Verkauf sind wichtige Punkte, wenn es darum geht, Geschäftsprozesse zu festigen, die messbare Resultate liefern. Mit meinem neuen Buch habe ich nun einen Leitfaden geschaffen, der Fotografen und Filmemachern dabei helfen soll, endlich am Markt sichtbar zu werden und von ihrer Arbeit leben zu können. Ich denke, es handelt sich um einen unverzichtbaren Ratgeber für alle, die in der Fotografie- und Filmbranche tätig sind und nach einer fundierten und praxisorientierten Anleitung suchen, um faire Preise für ihre Dienstleistungen festzulegen, ihre wirtschaftlichen Ziele zu erreichen und ihre kreative Arbeit erfolgreich zu vermarkten", so Edmond Rätzel.Weitere Informationen zu Edmond Rätzel und seinem Angebot unter: https://preisgestaltung-fuer-fotografen.de/Pressekontakt:Edmond Rätzelhttps://edmond-raetzel.deE-Mail: kontakt@edmond-raetzel.deWebseite: https://edmond-raetzel.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Edmond Rätzel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160372/5519146