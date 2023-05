Halle/MZ (ots) -



Dass die deutsche Wirtschaft aktuell trotz sinkender Energiepreise nicht wieder Fahrt aufnimmt, liegt auch daran, dass die Deutschen weniger kaufen. Die Firmen erhöhen nach Materialengpässen wieder die Produktion, doch viel Ware bleibt im Lager liegen. Auch das dürfte in der Breite einen hohen Preisdruck ausüben.



US-Notenbankchef Jerome Powell sagte bereits im vergangenen Jahr: Eine Rezession könnte der Preis sein für das Abwürgen der Inflation. So wie es aussieht, erleben wir das gerade in der deutschen Wirtschaft. Hohe Zinsen und steigende Löhne auf der einen Seite und Kaufzurückhaltung auf der anderen führen in einen Abschwung. Oder anders gesagt: Ein Übel geht, ein anderes kommt.



