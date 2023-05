Halle/MZ (ots) -



Verbote gibt es nicht - und sollte es auch nicht geben. Letztlich regelt das der Markt: Längst denken viele Menschen um, wie der Trend in deutschen Kantinen zeigt. Gerade bei der jüngeren Generation sind vegetarische Gerichte zuletzt deutlich stärker gefragt. Nimmt man vor allem die eigene Gesundheit als Maßstab, müsste man jedenfalls häufig zu fleischlosen Alternativen greifen. Zwischen 300 und, bei hohem Kalorienbedarf, maximal 600 Gramm Fleisch sollten es laut Experten als Teil einer ausgewogenen Ernährung sein - pro Woche, wohlgemerkt. Das schafft so mancher an einem einzigen Tag.



