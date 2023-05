Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Der Multi-Asset-Broker Vantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00&ls=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (oder "Vantage Markets") hat Vantage Rewards (https://www.vantagemarkets.com/promotions/vantage-rewards/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00&ls=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) vorgestellt, ein neues Treueprogramm*, mit dem Vantage-Kunden für ihr Engagement beim Trading mit dem Unternehmen belohnt werden können.Das Prämienprogramm ist auf den Vantage-Unternehmenswert ausgerichtet, Kunden an die erste Stelle zu setzen, und steht sowohl neuen als auch bestehenden Live- und finanzierten Kontoinhabern in teilnahmeberechtigten Gerichtsbarkeiten* offen.Vantage Rewards (https://www.vantagemarkets.com/promotions/vantage-rewards/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00&ls=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) basieren auf einem punktbasierten Treueprogramm, bei dem Kunden auf der Grundlage des gesamten Nominalvolumens ihrer abgeschlossenen Börsengeschäfte und durch die Durchführung vorbestimmter Kontoaktivitäten Punkte erhalten. Diese gesammelten Punkte können für verschiedene Prämien eingelöst werden, darunter Bareinlösung, Gutscheine zum Schutz vor Verlusten, Gutscheine für Anzahlungsrückerstattung, Gewinnsteigerer-Gutscheine, Glücksrad-Drehungen, Eintrittskarten zur Glücksverlosung und andere exklusive Vergünstigungen.Darüber hinaus wird den Kunden eine Stufe zugewiesen, basierend auf dem bisher gehandelten Nominalvolumen. Je höher die Stufe (Bronze, Silber, Gold, Platin), desto mehr Punkte und Vorteile können Kunden erhalten und genießen."Wir bei Vantage honorieren den Umstand, dass unser Erfolg eng mit dem Trading-Erlebnis und dem langfristigen Erfolg unserer Kunden verbunden ist. Aus diesem Grund setzen wir uns dafür ein, eine Trading-Umgebung zu schaffen, die beides erfüllt", so Marc Despallieres, Chief Strategy and Trading Officer bei Vantage. "Vantage Rewards sind für die Branche bahnbrechend, da wir über die Bereitstellung einer Trading-Plattform hinausgehen, bis hin zu einem Prämienprogramm, von dem unsere Kunden profitieren können.""Das Prämienprogramm Vantage Rewards ist unsere Art, unseren Kunden dafür zu danken, dass sie uns als ihren Trading-Partner ausgewählt und uns mit ihren Investitionen betraut haben. Unser Team wird unseren Kunden weiterhin neue exklusive Prämien und Trading-Vorteile anbieten, um Vantage zum Broker ihrer Wahl zu machen", fügt Despallieres hinzu.Um mehr über Vantage Rewards zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.vantagemarkets.com/promotions/vantage-rewards/*Gilt nicht für Einwohner im Vereinigten Königreich und in AustralienInformationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00&ls=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFD auf Forex, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung beschäftigen die Unternehmen von Vantage heute über 2.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Niederlassungen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Broker. Das Unternehmen bietet ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App (https://app.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00&ls=rewardpr_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, von Trading-Möglichkeiten zu profitieren.trade smarter @vantage.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2086292/Vantage_Unveils_New_Loyalty_Programme_for_Clients.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-enthullt-treueprogramm-um-trading-fur-kunden-lohnender-zu-gestalten-301835774.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,gwyneth.yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161471/5519164