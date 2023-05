Der Aktienkurs von Varta taumelt weiter abwärts und erreicht ein Allzeittief. Anleger haben bei diesem Wert einen schlimmen Fehler begannen, als sie sich diese Aktie ins Depot holten. In der Hype-Phase wurde zunächst schnelles Geld verdient und hat mehr Anleger in ihren Bann gezogen. Doch an der Börse ist nichts von Bestand. Von Party ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...