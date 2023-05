Die Streitigkeiten um die Schuldengrenze in den USA hatten die Märkte spätestens seit dieser Woche im Griff. Nachdem es in den vergangenen Tagen zu Kursverlusten bei den großen Indizes kam, deutet sich nun eine Einigung an. Außerdem sind wichtige Konjunkturdaten besser als erwartet ausgefallen, Dow Jones & Co notieren daher satt im Plus.Die Erholung des DAX hat heute im Handelsverlauf Fahrt aufgenommen. Der schwach gestartete deutsche Leitindex baute sein Plus bei 15.998,26 Punkten zuletzt auf 1,3 ...

