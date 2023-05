Kalenderwoche 21 (22.05. bis 24.05.2023) am KMU-Anleihemarkt - Bundesliga-Absteiger Hertha BSC möchte die im November auslaufende Anleihe 2018/23 (ISIN: SE0011337054) mit einem Gesamtvolumen von 40 Mio. Euro um zwei Jahre bis zum 8. November 2025 verlängern. Dabei soll der Zinskupon von 6,50% p.a. auf 8,50% p.a. angehoben werden. Hintergrund dieser Maßnahme ist die schwierige finanzielle Situation des Berliner Fußballclubs, der derzeit noch um eine Lizenz für die zweite Fußball-Bundesliga bangen muss. Um die Änderungen der Anleihebedingungen tatsächlich durchzuführen, müssen die Anleihegläubiger der Hertha aber erst noch zustimmen, was zunächst in einem schriftlichen Verfahren erfolgen soll.

Die LAIQON AG hat ihre neue Wandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351P38) im Volumen von 19 Mio. Euro nahezu vollständig bei Aktionären und institutionellen Investoren platziert. Aufgrund weiterer Investoren-Gespräche im Rahmen der Privatplatzierung rechnet das LAIQON-Management kurzfristig mit der Ausplatzierung der 7,00%-Wandelanleihe in Höhe von 20 Mio. Euro. Die Anleihe-Mittel sollen der beschleunigten Umsetzung der Wachstumsstrategie GROWTH 25 dienen. Auch die Mutares SE & Co. KGaA verzeichnet eine erfolgreiche Anleihen-Platzierung in dieser Woche. So hat Mutares weitere 50 Mio. Euro des in diesem Jahr emittierten ...

